香港財經

香港生產力促進局公布2020年度第二季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，綜合營商指數由上季的33.1下跌6.9，至26.2，當中的五個分項指數均下降，顯示中小企營商信心疲弱。

渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恆表示，最新一季調查結果顯示綜合指數及主要分項指數均跌至歷史低位，反映新型冠狀病毒正全面影響企業的營商預期。

劉健恆相信，香港本地生產總值在今年仍維持4.8%負增長，其中以第二季度表現最差。預期明年當破產和失業率到達高峰後，全球採取的積極放寬貨幣政策，將有望振興如香港的開放型經濟體系。

調查發現，41%中小企有利用電子或網上平台進行銷售或宣傳推廣，當中63%透過社交媒體宣傳產品或服務。有84%中小企期望在推動數碼科技應用時得到協助，包括合適的工具及系統建議、企業網絡保安支援及相關培訓課程。另外，33%的受訪中小企認為遙距工作安排適合所屬行業。

行業方面，三大行業分類指數均下跌，其中以製造業錄得最明顯的跌幅，較上季下跌8.0至26.2，當中的「環球經濟」分項指數的跌幅較為顯著，相信與全球經濟受疫情影響有關。

生產力局首席數碼總監黎少斌指出，中小企的營商信心受因全球疫情大流行而顯得疲弱，預期在本地及環球經濟各種不明朗因素的影響下，中小企將面臨更困難的營商環境。

劉健恆預計，中國將率先從這逆境中復甦，但其他國家出現持續的經濟衰退，可能會對整體經濟復甦造成壓力，令香港的對外貿易、旅遊業、商業投資及金融活動於短期內反彈，不能抱有太大期望。