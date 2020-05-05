香港財經

本地投行尚乘與新加坡交易所建立長期戰略夥伴關係，合作推動新加坡資本市場發展及加強新加坡、中國、東盟、大灣區及中東間的聯繫。

尚乘及新交所將會推動多項項目，推動金融科技發展、協助企業及初創發展，以及培養金融人才。其中尚乘與新交所將共同研究利用分布式分類賬技術協助債券發行，以及將區塊鏈技術應用在當地的資本市場、支付交收及貿易融資。

尚乘亦將在阿聯酋首都阿布扎比成立阿布扎比尚乘投資銀行學院，新交所會為學院提供新加坡資本市場相關的專業知識，加強與中東的金融聯繫。