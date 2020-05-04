今日 15:44
香港財經
因應近期新型冠狀病毒疫情在全球的發展，宏利香港繼續更新多項額外保障及理賠措施，相關保障的保障期已延長至6月30日，當中包括全球住院現金保障增加至每日800元，長達45日。
港股彈過龍 五窮月23500勢危
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南北韓邊境交火 首爾：非軍事挑釁
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【每月拆局】 不一定是全面下滑的「五窮月」
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恒指曾瀉965點 友邦挫逾4% 三桶油捱沽
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恒指低開748點 失二萬四及20天線
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