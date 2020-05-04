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今日 14:57 香港財經

眾安人壽獲發虛擬保險牌

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保監局向第四間虛擬保險公司發出快速通道授權。保監資料顯示，新獲批的虚擬保險公司為眾安人壽。

保監局表示，這間新的保險公司將主力發展醫療、定期人壽及危疾保險產品，以年輕一代及被忽略的消費群為對象，並以集滙模式為基礎，透過戰略夥伴的支援，為客戶度身訂造保險方案以滿足其需要。

該公司將全面運用大數據分析和人工智能技術，提供即時報價、進行遙距客戶盡職審查和以最短時間處理索償。此外，其姊妹公司持有香港虛擬銀行牌照，兩者可以結盟，發揮重要優勢。

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