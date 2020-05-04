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金發局11名小組成員任命

金發局公布轄下工作小組的新成員任命，任期由今年5月4日至2021年1月16日。

11名新成員被委任至金發局轄下五個工作小組，分別為政策研究小組、內地機遇小組、拓新業務小組、市場推廣小組，以及人力資源小組，就金發局的工作提出意見。金發局已按其公司章程就小組成員任命諮詢政府。

金發局主席李律仁表示，新成員能對金發局未來的發展作出寶貴的貢獻，是次任命將進一步加強各小組跨界別的代表性，為金發局未來的路向注入新思維。期待各小組成員投入金發局的工作，為政策研究、巿場推廣和培育人才三方面的範疇出謀獻策。

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