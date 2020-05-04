香港財經

中銀人壽與保柏宣布達成業務合作關係，為中銀人壽客戶帶來保柏第三個獲政府自願醫保計劃認可之靈活計劃 「保柏非凡自願醫保計劃」。

保柏將委任部分中銀人壽的保險代理團隊作為保柏的一般保險代理人，將保柏的自願醫保產品推廣至更多香港客戶群。是次合作亦能為客戶提供以亞洲地區保障計算最高保障額的自願醫保計劃。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，很高興與保柏攜手合作，憑藉中銀人壽在延期年金產品領域的優勢，雙方之間的協同效應將為尋求專業的健康和退休保障的客戶，締造最佳利益。