香港財經

港滙早前多番觸及強方兌換保證，金管局總裁余偉文稱，主要因為港美息差及外資對港股，特別是新股興趣增加所致，連同減發外滙基票據計算，預期未來兩周銀行體系結餘會升至950億元水平。

余偉文指，美國減息前息差逾百點子，在多番注資並令體系結餘上升後，港元拆息回落，息差收窄至70點子至80點子。

至於早前宣布縮減外滙基金票據規模，余偉文表示，主要為支持銀行業增加流動性，未來會續觀察港元需求，再決定是否再縮減規模，但他說，現銀行對票據需求而有所下降。