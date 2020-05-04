香港財經

金管局副總裁阮國恒出席立法會財經事務委員會會議時表示，去年底本港銀行業特定分類貸款比例是0.48%，處於較低水平，未見信貸質素轉差，但受疫情影響，預計銀行的信貸成本有上升壓力。

阮國恒稱，銀行業首季整體貸款總量上升2.8%，年率化後增幅超過一成，反映在疫情下放貸並無收縮，有支持經濟的作用。

他又透露，業界推出多項紓困措施，截至上月24日，批出超過1.4萬宗企業申請，涉資930億元，同時批出超過7700宗個人申請，涉及210億元。