熱門：

今日 10:00 香港財經

金管局料銀行信貸成本存上升壓力

放大圖片

金管局副總裁阮國恒出席立法會財經事務委員會會議時表示，去年底本港銀行業特定分類貸款比例是0.48%，處於較低水平，未見信貸質素轉差，但受疫情影響，預計銀行的信貸成本有上升壓力。

阮國恒稱，銀行業首季整體貸款總量上升2.8%，年率化後增幅超過一成，反映在疫情下放貸並無收縮，有支持經濟的作用。

他又透露，業界推出多項紓困措施，截至上月24日，批出超過1.4萬宗企業申請，涉資930億元，同時批出超過7700宗個人申請，涉及210億元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads