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滙豐保險與香港路德會社會服務處(下稱路德會)推出社區支援活動──「滙豐保險耆代同行─愛腦護老」，在疫情期間惠及800個認知障礙症或輕度認知障礙長者的家庭，以及1200名照顧者。

活動旨在提高人們對認知障礙症的認識，鼓勵公眾採取預防措施，支援照顧者，並鼓勵推動公私營機構合作以減輕目前和未來長者護理的負擔。

透過該活動，每個合資格的家庭可收到一個「抗疫物資包」，內含主要食品、基本個人清潔用品和抗疫用品；此外，他們還將獲得可提供網上認知訓練課程的「子親包包」，鼓勵患有認知障礙症的長者與照顧者進行互動，以促進他們的身心健康。路德會亦特設5個網上訓練項目，涵蓋認知訓練玩具、家居運動、園藝治療，DIY健康零食及手工製作抗疫用品。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，近來港人在限制社交措施的規例下配合法例居家，對患有認知障礙症長者及其照顧者而言，所造成的影響就更顯著，他們已在相當長一段時間內無法維持重要的社交活動。滙豐保險深切關注他們在身心上與日俱增的健康風險。

香港路德會社會服務處行政總裁雷慧靈稱，路德會收到大量認知障礙症長者個案及其照顧者的反饋，表示深感擔憂因疫情發展造成的日用品短缺問題。在社交限制的規定下，患有認知障礙症的長者無法像往常一樣到路德會中心進行認知訓練。

路德會將為合資格的長者及其照顧者安排上門派送「抗疫物資包」及「子親包包」。