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政府表示，第一輪「防疫抗疫基金」下的「零售業資助計劃」，在3星期申請期內收到約9.3萬宗申請，當中2.9萬宗獲批，涉及超過22億元，預計本月內完成審批及資助發放，申請人會陸續收到申請結果通知。

至於基金下的另一個「物管支援計劃」，已批准約2850宗申請，涉及超過1億元，惠及超過1.75萬幢樓宇，以及約2.55萬名前線物業管理員工。

政府提醒，獲發資助的物管公司及業主組織，盡快向前線員工發放「抗疫辛勞津貼」，並須於3個月內提交資助發放報告予當局查核。