香港財經

獨立股評人David Webb發文批評，財經事務及庫務局於4月17日在立法會財經事務委員會上提交的文件，以虛假和誤導性的陳述誤導立法會，以證明有理由透過1375億元的「抗疫基金」，向股票行及經紀撥款。

David Webb指出，政府在提交的文件稱，由於新冠肺炎爆發，中小型券商及證監會個人持牌人業務及收入受到了不利影響，儘管近期市場交易量激增，但面對面接觸減少和市場波動仍阻礙了中小型券商的業務。因此建議給每家B類和C類券商5萬元，並豁免每名個人持牌人牌費並派發2000元。

David Webb解釋，市場波動令營業額增加，今年首季每日平均交易額按季增長54.5%，至近1127億元。B類和C類券商分別增長了58.4%和48.1%。他們並未像財庫局稱受到「特別重創」，他們的收入相應增加，利潤也相應增加。

再者，根據去年6月的一項調查顯示，只有1%的個人投資者最常透過經紀「面對面」進行交易，而65%的人最常在網上交易，和33%的透過經紀電話交易。在12個月內，只有5%的散戶進行了面對面交易，而且其中大部分在銀行進行，並非透過經紀進行。

David Webb質疑，財庫局中誰提出這些錯誤理由，以及誰以此誤導立法會，立法會議員應要求知道為何將這些錯誤和誤導性的理由放在一起，而特區政府亦應就此向立法會道歉。