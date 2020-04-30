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fb首季收入勝預期 4月廣告業務回穩



fb公布首季盈利按年倍增至49億美元；每股賺1.71美元遜預期，但收入升17%至177.4億美元，好過估計。fb市後股價升10%。

英國新增4419人死於肺炎 首次納入醫院外數據



據Worldometers統計，全球確診新冠肺炎人數新增8.13萬，累積增至321.78萬；其中，美國再多2.80萬人確診，以及2369人死亡；英國單日新增4419人死，累積增至26097人不治，數字急增因首次將醫院以外包括護理院數據納入計算。法國死亡人數突破2.4萬，但住院與入住深切治療病房人數持續減少。

美國FDA與藥廠商討 擬准瑞德西韋治療新冠肺炎



FDA發言人向傳媒稱，與藥廠吉利德(Gilead)磋商其瑞德西韋(Remdesivir)藥物盡快用作治療新冠肺炎。吉利德披露，瑞德西韋臨床試驗達到主要評估指標。另外，總統特朗普據報與多間企業高管會面討論重啟經濟。

聯儲局承諾採取一切手段 幫助經濟回復正軌



美國聯儲局議息後維持聯邦基金指標利率在零至0.25%區間，會後聲明稱，疫情短期內嚴重拖累美國經濟，中期為經濟帶來重大風險，局方承諾維持利率在近零水平，直至經濟回復正常軌道。主席鮑威爾稱，經濟或仍需要更多刺激措施，局方需要時會購買更多國債及按揭抵押證券。

憧憬長期零息及肺炎特效藥 道指高收逾500點



新冠病毒特效藥傳出利好進展，對美國控制疫情屬正面消息，加上聯儲局承諾長期維持接近零利率，以及油價大幅反彈，支持美股道指周三曾抽高超過663點，收市仍飆532點或2.21%。標指及納指分別升2.66%及3.57%。Alphabet銷售數字勝預期，股價飆8.8%，英特爾和微軟分別攀升5.1%和4.4%。美國運通上揚8.9%，VISA都抽高6.1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首季GDP初值按季跌4.8%，遜預期。NAR二手樓臨時買賣合約指數3月按月降20.8%，遜預期。

￭ 財政部長努欽:為聯儲局預留2萬億美元貸款儲備金。

￭ 國務卿蓬佩奧：中國隱瞞新冠病毒源頭訊息，使病毒蔓延別國。

￭ 波音首季按年轉蝕6.41億美元，每股虧損少過預期。

￭ 特斯拉首季出乎意料賺1600萬美元，收入升33%；市後時段股價升9%。

￭ 微軟第三季賺107.5億美元，每股盈利勝預期；收入升14.45%。

￭ 高通第二季盈利及收入勝預期；料第三季手機銷量挫3成。

￭ 美滙尾段低見99.49，跌0.38%。歐羅兌美元升0.54%；澳元升0.97%。

￭ 紐約期金收市反覆跌0.5%，每盎斯報1713.4美元。

￭ 美國API上周原油庫存增幅少過預期，紐約期油曾彈35.98%，收市仍張22%；布蘭特期油升10.2%。

￭ 英、法、德國股市收市分別升2.63%、2.22%及2.89%。

￭ 國家電影局：全年票房損失料超過300億人民幣。

長和因赫斯基蝕38億 惟澳洲電訊合併收益可抵消



長和(00001)公布，旗下赫斯基能源首季虧損淨額為17億加元，計入長和今年業績所佔赫斯基能源首季虧損淨額約38億港元，惟澳洲電訊合併收益可抵消；受合併生效所限，長和預期VHA的應佔權益由43.93%攤薄至22.01%而變現收益。因攤薄而產生之股東應佔收益將約有72億港元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24750點，較恒指收市高水106點。

￭ ADR港股比例指數報24821，較港收市高177點。

￭ 中行(03988)首季盈利按年增3.17%，不良貸款率1.39%，比上年末升0.02個百分點。

￭ 民行(01988)首季盈利按年增5.43%，不良貸款率1.55%，比上年末降0.01個百分點。

￭ 人保(01339)首季盈利按年增19.94%。

￭ 大唐發電(00991)首季盈利按年增64.26%。

￭ 中鐵(00390)首季盈利按年跌6.72%。

￭ 中車(01766)首季盈利按年跌58%。

￭ 中國建材(03323)首季盈利按年減少76.15%。

￭ 南航(01055)首季按年轉蝕52.62億人民幣。

￭ 東航(00670)首季轉虧39.33億人民幣。

￭ 國航(00753)首季轉虧48.05億人民幣。

￭ 中遠海控(01919)首季盈利按年減少57.59%。中遠海能(01138)盈利增46.9%。

￭ 金隅(02009)首季盈利按年減少67.59%。

￭ 國泰君安(02611)首季盈利按年跌39.25%。

￭ 中州證券(01375)首季轉虧6712.48萬人民幣。

￭ 數碼通(00315)料全年盈利跌約三成。

￭ 香港醫思(02138)獲冠君產業信託(02778)附屬認購新股，佔擴大後股本約0.812%。

￭ 五龍電動車(00729)及五龍動力(00378)公布，五龍動力遭接管，兩股下周一復牌。