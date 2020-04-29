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滙豐還息不還本安排延伸至資助出售單位

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滙豐宣布，住宅按揭貸款還息不還本安排延伸至房委會資助出售單位，以加強支援受新型冠狀病毒疫情影響的個人客戶及家庭。

由5月4日至10月31日，滙豐將擴闊「還息不還本」安排的適用範圍至房委會旗下資助出售單位，包括居者有其屋計劃、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租者置其屋計劃和綠表置居計劃的一手市場及第二巿場的住宅物業。有關按揭客戶可以申請延期償還本金最多12 個月。

另外，若客戶的按揭貸款涉及發展商所提供二按財務安排，亦可向該行提出「還息不還本」申請。

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