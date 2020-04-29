香港財經

畢馬威公布《智慧城市：未來香港2030》年度調查報告，分析影響香港於未來10年轉型為智慧城市的內外部因素，並探討如何有效地利用管治、智能基建和創新來應對香港最大的城市挑戰。

是次調查向430名任職於香港各行各業的管理層人員進行調查，其中大部分來自大型企業、中小型企業、初創企業、政府部門等。

調查顯示，香港科創企業會在中國或東南亞地區作投資，有75%受訪者來年會增加研發，另有53%受訪者認為香港成為首選投資地區。

畢馬威中國基礎建設行業聯席主管韋勒表示，有一些長期全球趨勢及香港特有的內部因素，將主導香港未來的智慧城市轉型，要了解和應對這些趨勢，以及持續關注科技創新，對香港在未來十年內實現智慧城市的目標都至關重要。

另有47%的受訪者由11個選項當中，選出科技基建發展為最關鍵因素；另有41%的受訪者認爲香港實體基建將足以配合智慧城市的發展步伐；而業界人士則認為，5G技術推出將有助提升基建發展。

畢馬威中國香港技術驅動主管合夥人周嗣良表示，除了連通性外，研發方面的投資亦有助增加生產力，是推動GDP增長的催化劑。雖然香港政府已定下增加研發投資預算的目標，但長遠仍需繼續關注該領域的發展。

另外，公共和私營界別之間的共創及合作對智慧城市的發展十分重要。62%的受訪者表示，政府部門及機構願意考慮與商界建立夥伴關係，是推動智慧城市計劃實現。但目前只有少數接受調查的機構正在與政府合作拓展智慧城市計劃，大部分則表示缺乏合作機會。