香港財經

REA集團旗下squarefoot.com.hk公布第二季香港房地產市場前景調查結果。調查顯示在新冠肺炎疫情持續下，有意於本地置業人士的入市意欲雖然回升至2018年下半年的水平，但其資金預算因疫情有所下調。

是次調查於4月中旬進行，在網上成功訪問500名香港市民，當中有多達89%受訪者認為疫情對本地住宅價格未來3至6個月的走勢會有影響，認為市場會出現大幅度調整的受訪者更佔42%。有近半受訪者認為，本地樓價已在過去12個月見頂。

分析樓價下跌的原因，87%受訪者認為受新冠肺炎疫情影響、環球經濟衰退(81%）及香港經濟惡化(79%)為三大主要因素。

受訪者雖預期樓價下跌，但置業意欲有所回升。有意在未來12個月置業的受訪者比例升至26%，重回2018年下半年的水平，當中有近半數有意置業受訪者表示，疫情加強了其置業意欲。

有意置業的受訪者當中，72%稱將傾向以較疫情前低的資金預算來購買物業。根據調查顯示，受訪者現時的置業平均預算為720萬元，較上一次於去年10月進行調查的結果減少140萬元，降幅約16%。

Squarefoot.com.hk總經理Kenneth Kent表示，雖然置業人士或因物業價格回落而有所得益，但就業前景的不確定性，難免會影響他們的入市決定和資金預算，相信本港樓市短期仍然受壓。