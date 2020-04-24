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聯儲局資產負債表創新高 擴至6.6萬億



美國聯儲局公布，截至4月22日止，資產負債表規模擴大至紀錄新高6.6萬億美元，按周增加2050億美元。

英特爾次季盈利預測遜估計 市後股價挫



英特爾首季盈利按年升43.6%；每股經調整盈利勝預期。集團預期的第二季收入遜市場預測，市後股價跌逾6%。

世衞文件:瑞德西韋未治愈中國新冠肺炎病人



世衞文件顯示，吉利德(Gilead)生產的藥物瑞德西韋(Remdesivir)，在中國臨床治療新冠肺炎病人的首階段試驗療效差。吉利德回應指世衞報告不完整。

紐約州13.9%居民料感染病毒 紐約市近百萬人



據Worldometers統計，全球新增逾8.3萬人確診新冠肺炎，累積增至271.4萬；死亡人數突破19萬。美國有逾4.97萬人不治，確診總數逾87.8萬人；紐約州長科莫稱，研究結果顯示，13.9%居民料已感染新冠病毒；紐約市衞生局長說，近100萬名居民或已感染。加拿大死亡人數破2000。西班牙累積至逾21.3萬人確診，有超過2.2萬人死。意大利再多464人死，略多於前一天；新增2646人確診，少於前一天。

道指幾乎盡失400點升幅 納指收市微跌



美國失業救濟數字較預期佳，加上憧憬新冠肺炎疫情最壞時刻已過，以及油價顯著回升，美股道指早段曾漲409點；中段傳出瑞德西韋療效欠佳，美股急回，道指收市輾轉只升39點或0.17%。標指反覆倒跌0.05%。納指亦反覆回吐0.01%。埃克森美孚反彈3.1%，雪佛龍都升2.7%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國眾議院通過4840億美元中小企紓困法案。

￭ 特朗普：或延長全國保持社交距離指引至初夏或較後時間。

￭ Markit美國4月製造業PMI初值按月跌11.6；服務業PMI初值報27。3月新屋銷售按月跌15.4%。

￭ 美滙尾段反覆升0.15%，報100.54；歐羅兌美元先升後跌0.43%；

￭ 紐約期金升0.4%，收報每盎斯1745.4美元。

￭ 科威特提早減少原油出口，紐約6月期油收升19.7%，盤中曾漲32%。倫敦布蘭特期油收漲4.7%。

￭ 默克爾參與歐盟視像會議後稱，德國同意成立共同基金抗疫救經濟。歐盟據報擬推2萬億歐羅經濟復甦計劃。

￭ 歐央行行長拉加德據報向歐盟領導人稱，歐羅區GDP或降15%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市揚0.94%。英、法、德國都漲約0.9%。

￭ 世銀料全球大宗商品面臨持久衝擊，能源尤其嚴重。

￭ 中國擬加快購買1000萬噸美國大豆及2000萬噸玉米，以滿足首階段貿易協議承諾。

￭ 日本央行據報下周討論無限量購買國債。

【新股追蹤】康方生物暗盤升46%



康方生物科技(09926)周五掛牌，交易資料顯示收報23.55元，較招股價升45.55%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24038點，較恒指收市高水61點。

￭ ADR港股比例指數報23860點，較港低117點。

￭ 中信銀行(00998)第一季度盈利按年增9.36%，不良貸款率1.8%，比上年末升0.15個百分點。

￭ 美高梅(02282)首季收益淨額按年減少63%；經調整物業EBITDAR虧損2200萬美元。

￭ 長城燃氣購入濱海投資(02886)共29.99%股權。

￭ 京信通信(02342)擬配股，最多集資8.064億元。

￭ 金山軟件(03888)據報將發行31億元可換股債。

￭ 一拖(00038)首季淨利潤按年增3.42倍；2019年度不派息。