香港財經

星展銀行香港及中國內地消費品行業分析師許明蕙表示，新冠病毒疫情影響零售市道，只有超市表現好，首季香港零售額有20%至60%跌幅，料第二季下跌三成，假設7月全球疫情完結，加上去年下半年基數低，估計今年下半年零售市道會見好轉，第四季零售或會反彈，同店銷售有低單位數增長，預計今年零售額全年下跌17%，明年則有11%增長。

她指出，雖然香港業務表現差，但零售商的內地客佔比下降及內地業務佔比提升，有助零售商中長期業務發展，其中莎莎(00178)有七成內地客，內地客佔比去年第四季下降至54%；周大福(01929)有45%內地客，佔比去年第四季降至39%，同時，六福(00590)及周生生(00116)內地業務佔比亦有所提升。

對於今年五一黃金周消費市道，她指出，內地人會以本地遊為主，而香港零售市道會較差，因內地訪港客消費大減，料5月份珠寶及化妝品同店銷售跌幅達六成。

政府推補貼工資計劃，補貼對零售商是好事，但對整體銷售只有1%至2%的幫助，有零售商於今年減少5%至10%的店舖數目，反而會選擇在澳門開店，而零售商員工放無薪假等節省措施，有助降低經營成本，減少遊客區店舖數目亦有助中長期業務發展。

中國方面，她指出，4月份零售反彈，零售回到正常水平七至八成，預計零售商會繼續在內地開店，但今年不會進取，開店速度減慢因內地經濟放緩。另外，她表示，內地CPI升幅快，3月份食品CPI升18%，全年會升10%，有助超市及大賣場的毛利率提升，淨利潤率會較好，經營具規模的大賣場的企業會有優勢，故首選高鑫零售(06808)及A股的永輝超市。