香港財經 港股直擊 時事脈搏

港鐵(00066)公布，隨着疫情變化，以及不同租戶受影響程度不一，決定於5月將因應不同租戶的個別情況、業務性質及規模，以訂定具體的租金援助方案，為他們提供最適切的支援。

港鐵早於2月至4月，在全線車站及旗下商場為中小型租戶提供租金減半方案，亦按個別情況，為大型租戶提供適切支援，以減輕商戶壓力。

另外，鑑於屋苑在購買搓手液及員工口罩衍生額外的防疫開支，而且消耗量亦甚大，故港鐵將全數資助為期6個月的相關開支，由今年2月至7月止；同時，亦不會就有關支出收取經理人酬金。