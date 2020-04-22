香港財經

金管局總裁余偉文在《匯思》表示，新型冠狀病毒肺炎對全球以至本港經濟，帶來前所未見的挑戰，金管局過去數月一直從三方面入手，全方位為銀行體系「加油」，以支持實體經濟，紓緩受影響企業和市民的資金壓力。未來會繼續密切注視疫情的影響，與業界保持緊密溝通，適時推出其他「疫周期」措施。

他指出，截至4月21日，16家活躍於中小企貸款的銀行已經合共批出逾1.1萬宗企業「還息不還本」、貸款展期與應急貸款等申請，涉及金額超過860億元。個人客戶方面，銀行亦已經批出逾5200宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等申請，涉及金額超過150億元。

上周金管局聯同業界宣布推出「預先批核還息不還本」計劃，並正與業界和相關政府部門積極研究，將按揭貸款「還息不還本」安排延伸至資助房屋貸款，相關研究已接近完成，業界會在短期內作出公布。

余偉文指出，自去年10月起，金管局已經兩次下調逆周期緩衝資本共1.5%，釋放相等於7000億至8000億元的借貸空間，本月亦下調銀行現有監管儲備水平一半，再釋放超過2000億元的借貸空間。

針對美元流動性緊張的問題，即將推出「美元流動資金安排」，從美國聯儲局的「海外及國際貨幣管理當局回購交易安排」(FIMA Repo Facility)中取得的美元資金，透過回購交易形式借予本地銀行。新安排下的流動性總額為100億美元，有關機制的籌備工作已經完成，今日稍後將公布相關細節。