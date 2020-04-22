熱門：

今日 08:07 國際財經 香港財經 中國財經 時事脈搏

【國際早班車】港滙再觸發強方兌換保證 金管局沽出港元

放大圖片

港滙再觸發強方兌換保證 金管局入市沽27.9億港元

港滙在紐約市場尾段再觸發強方兌換保證，金管局出手承接美元，沽出27.9億港元，一日內合共賣出43.4億港元，以捍衞聯繫滙率制度。

美參院通過小企業紓困法案 涉逾3.7萬億

美國國會參議院通過總值4840億美元(3.775萬億港元)中小企紓困法案，內容包括提供醫療費用資助；迄今4份紓困計劃總額達3萬億美元。

英國新增828人感染新冠病毒死於醫院

Worldometers統計，全球新冠肺炎確診病例新增逾7.3萬宗，總數突破255萬；其中美國累積增至逾81.7萬宗，超過4.5萬人死亡。英國新增828人死於醫院，累積增至17337人；確診總數超過12.9萬人。意大利新增534人死，確診新增2729人，少於前一天。

紐約5月期油以逾10美元結算 6月合約收市跌43%

油價續波動，紐約6月期油收市急跌43%，創最活躍月份21年新低；5月期油升126.6%，以10.01美元結算。倫敦布蘭特6月期油跌24.4%。

油價未止瀉 道指收市挫逾600點

油價連續兩天急挫，加上新冠肺炎疫情未受控，美股道指周二低開後曾跌708點，收市仍挫631點或2.67%。標指下插3.07%。納指滑落3.48%。英特爾滑落4.7%，思科和微軟倒退逾4%；波音下跌5%，默克挫5.4%。

外圍焦點簡訊

￭ NAR美國3月現樓銷售經季節調整按年跌8.5%，創近4年半最大跌幅。
￭ 特朗普因應疫情暫停移民輸入。
￭ 郭明錤:蘋果iPhone SE銷售勝預期；截至6月底季度iPhone銷量料跌多至25%。
￭ 美債需求增加，10年期債息尾段跌3.78個基點，至0.57厘。
￭ 美元發揮避險作用，美滙揚0.26%報100.21。石油相關貨幣受壓。
￭ 紐約期金先升後跌1.4%收市，報每盎斯1687.8美元，創兩周低。
￭ 泛歐Stoxx 600指數收市跌3.39%。德國股市挫3.99%，法股跌3.77%，英股下滑2.96%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23418點，較昨日恒指收市低水376點。
￭ ADR港股比例指數報23468，較港低324點。
￭ 政府截至周一就限聚令共發131張定額罰款告票。
￭ 華能國電(00902)首季盈利按年減少22.42%。
￭ 大唐發電(00991)截至3月底止完成發電量按年降5.65%。
￭ 新地(00016)大埔雲滙1期周六連招標發售共18伙。會德豐地產將軍澳OCEAN MARINI同日中午發售1至6號價單共101個單位，周六下午3時截票。長實(01113)與市建局合作發展的深水埗愛海頌加推88伙，周六賣176伙。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads