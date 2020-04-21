香港財經

貫徹落實「一國兩制」方針，確保在香港實踐不走樣、不變形，是中央政府近年多番強調的要求，也是港人的期望。可是如何確保不走樣、不變形？不但在香港政治形勢複雜化底下，爭議愈來愈大，而且在國際社會亦存在湧浪，國際評級機構惠譽於周一下調本港長期信貸評級，其中一項原因是香港與內地漸趨融合。香港要對國家發展起到最大正面作用，須同時保持國際地位與認同，故如何維持外國社會對「一國兩制」的信心，是不能迴避的挑戰。

疫情未了，麻煩接踵而來。惠譽把香港的長期信貸評級由「AA」級降至「AA-」，展望則由「負面」轉為「穩定」，所持理由除了持續大半年的示威暴力衝突，以及新冠肺炎衝擊本港經濟外，惠譽指出，香港逐步融入內地的國家管治體制，在經濟、金融和政治社會各方面日益緊密，有需要將中港之間的評級拉近。

惠譽還補充，中央政府對香港事務正採取1997年回歸以來最高調角色，是上述趨勢的顯例。

特區政府對香港被降級大感不滿，行政長官林鄭月娥表示失望和不認同。港府的新聞稿稱，中港經濟和金融聯繫日益加深不利香港信貸評級這個觀點，難以令人信服；香港實處有利位置，受惠內地強勁經濟增長帶來的契機。

港府的反應是一回事，但國際社會對香港「一國兩制」的疑慮卻似乎在增加。例如，美國聯邦通訊委員會本月上旬批准Google使用跨太平洋海底光纖網，條件是將香港排除在外。又例如，美國部分政府網站近月亦開始封銷香港ISP。

除了美國，印度上周六表示，會在疫情期間限制「與印度有很大片邊界連接的國家」在當地投機性收購。路透引述印度官員指出，中港機構被一視同仁，因「香港和來自中國的投資沒有什麼不同」。

國際社會若公開否定香港的「一國兩制」，茲事體大，勢激起中國的強烈反彈，各國基於政經利益未必肆意妄動，但不排除上述的具體行動會隨着對「一國兩制」信心動搖而日漸增多，恐將蠶食本港的國際地位和功能。

香港既要背靠祖國，亦要面向國際，吃四方飯才能維持國際都會身份；而對國家發展，不論是助內地在各方面走出去、引入國際企業人才知識技術資金，抑或防火牆與吸震墊，香港都需要國際社會對「一國兩制」的認同與接受，這不能靠中央或香港說了算。

香港近日掀起就中聯辦在港角色的風波，此恐怕亦會成為國際社會觀察「一國兩制」的重要事件。中央和香港如何以具體行動向國際彰示，並游說國際社會「一國兩制」不走樣、不變形，或會影響各國對香港的政策與舉措。