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白思豪:紐約市重啟經濟進度或滯後



據Worldometers統計，全球新冠肺炎病例新增逾7.3萬宗，累積增至超過247.9萬宗；新增5339人死，累積至逾17萬人。其中，美國新增確診超過2.8萬宗，累積增至逾79.2萬宗，共有超過4.2萬人不治；紐約市長白思豪稱，由於缺乏病毒檢測，當地可能仍須數周甚至數個月才能重啟經濟，時間上落後全國部分地區；喬治亞州則最快周五重啟部分經濟活動。意大利新增454人死，新增確診個案放緩至一個月以來最少。西班牙確診人數突破20萬，有超過2萬人死。新加坡新增1426宗確診，創單日新高。

IBM上季盈利勝估計 撤今年預測



IBM公布首季盈利按年跌25.8%，主要受疫情利淡；期內每股經調整盈利勝預期；收入則跌3.4%，略少於預期。

紐約期油收報負37.63美元 創1983年以來最低



疫情嚴重削弱石油需求，美國原油儲存庫亦幾乎沒有剩餘空間，交易商急於沽售周二合約到期的紐約5月期油，每桶收市急跌至負37.63美元，下挫306%，單日跌幅為1983年以來最大。

油價急瀉拖累 道指收市插逾590點



紐約5月期油價格史上首次跌至負數，拖累美股道指曾插水615點，收市續挫592點或2.44%，中段曾縮窄跌幅至133點，波音股價滑落6.7%；標指收市下挫1.79%，能源板塊跌3.29%，雪佛龍和埃克森美孚齊挫逾4%；納指收市回吐1.03%，盤中曾倒升0.4%。

外圍焦點簡訊

￭ 芝加哥聯儲全國活動指數從2月的0.06，跌至3月的負4.19。

￭ 美國參議院未能達成新一輪抗疫紓困協議，涉3700億美元。

￭ 白宮經濟顧問庫德洛：5月或是經濟向好轉方向過渡的一個月。

￭ 美國租車公司Hertz因應疫情擬遣散北美1萬名僱員。

￭ 聯合航空首季蝕21億美元，為2008年以來最大虧損。

￭ 麥樸思：股市或有新一輪大跌市，其後才反彈。

￭ 美滙尾段升0.19%，報99.97。美元兌歐羅升0.12%，兌日圓漲0.15%。

￭ 紐約期金曾跌0.81%，收市倒升0.7%，報每盎斯1711.2美元。

￭ 德國總理默克爾：或同意歐盟發行單一債券及擴大財政預算規模。

￭ 西班牙央行料疫情拖累今年經濟收縮高達12.4%。

￭ 泛歐Stoxx 600曾跌1.17%，收市倒升0.67%。英、法、德國股市漲幅介乎0.45%至0.65%。

惠譽降香港評級至AA-



惠譽把本港評級由AA降至AA-，評級展望由負面轉為穩定，這是惠譽7個月以來第二次降低評級。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24083點，較昨日恒指收市低水247點。

￭ ADR港股比例指數報24126點，較港低203點。

￭ 滙控(00005)裁減旗下投行業務一批主管人員。

￭ 中建材(03323)料首季盈利按年跌超過70%。

￭ 銷售文件顯示，中生製藥(01177)主要股東配股，最多套現約23.04億元。

￭ 中移動(00941)首季盈利按年跌0.84%。

￭ 聯合集團(00373)提私有化聯合地產(00056)。

￭ 晨鳴紙業(01812)首季淨利潤按年升4.31倍。

￭ 合景泰富(01813)及龍湖(00960)旗下啟德尚．珒溋加推67伙，醫護人員最高享額外19%折扣。