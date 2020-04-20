香港財經

信貸評級機構惠譽把本港的評級由AA降至AA-，評級展望由負面轉為穩定。政府發言人回應表示，對惠譽下調評級感到失望。該評級決定反映了惠譽過度着眼於香港當前的社會政治議題，而並未充分考慮香港經濟和金融市場的穩固基調；其關於香港與內地的經濟和金融聯繫日益加深，不利香港信貸評級的觀點，更是沒有事實基礎。

發言人指出，新型冠狀病毒疫情大流行對環球經濟帶來前所未見的嚴峻衝擊，其對香港的影響並不比其他地方更嚴重。事實上，港府已採取快速和有效的措施來應對疫情，以及其對經濟造成的打擊。在強大財政儲備(達約本地生產總值的40%)的支持下，港府推出大規模紓困措施，總額達2875億元(約本地生產總值的10%)，力保香港經濟的元氣，並幫助企業和市民渡過當前的困境。香港的金融體系穩健，擁有充裕的緩衝空間，讓港府有韌性應對嚴峻和突如其來的衝擊。

發言人續說，香港的金融市場和銀行體系一直運作如常。市場對聯繫滙率制度信心穩固，銀行有充裕的資本和流動性。香港金融管理局已釋放逆周期緩衝資本，加上一系列與銀行業界共同推動的措施，確保信貸市場持續有序運行，以及增加企業和社會的喘息空間。

對於惠譽認為香港與內地的經濟和金融聯繫日益加深，不利香港的信貸評級，發言人稱，這個觀點難以令人信服。事實上，香港處於有利位置，受惠內地強勁經濟增長帶來的契機。尤其是在「一國兩制」下，香港在國家的重大發展戰略，包括「粵港澳大灣區發展」和「一帶一路」倡議，有無可比擬的優勢，既能擔當「促成者」角色，亦同時是「受惠者」。過去幾年，「滬港通」、「深港通」，以及「債券通」的成功，正好證明香港的優勢獨特。

發言人說，自回歸以來，香港一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。特區政府會繼續堅定不移地按照《基本法》落實「一國兩制」方針。

發言人必須強調，雖然香港面對前所未見的挑戰，但制度優勢和核心競爭力未有受到影響，這包括資金、貨物、資訊、人才自由進出；簡單低稅制；健全的監管制度；法治和司法獨立，以及高質素的專業服務等。政府會繼續密切評估內外環境對經濟的影響，並適時推出措施，支持香港的經濟發展。