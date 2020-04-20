香港財經

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，滙豐今日已向香港按證保險公司提交首批「百分百擔保特惠貸款」客戶申請。截至上星期，滙豐收到逾3000個客戶查詢，而逾千間中小企客戶現已正準備遞交申請，涵蓋多個行業。在接受計劃的首天，滙豐「百分百擔保特惠貸款」服務專線亦接獲大量查詢。

自3月底以來，滙豐為「百分百擔保特惠貸款」引入全方位措施，中小企亦可登入滙豐的中小企數碼共享平台「滙豐機滙」以獲取更多資訊，並登記參加相關視像會議。截至今天，滙豐機滙及滙豐網站的計劃專頁，已錄得共超過10萬次瀏覽量。