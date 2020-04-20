香港財經

本港失業率連升6個月，升至逾9年高。

政府統計處公布，本港經季節性調整的失業率，由去年12月至今年2月的3.7%，上升至今年1月至3月的4.2%，超過9年來高位；就業不足率亦急升0.6個百分點至2.1%，為接近十年來的高位。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於新冠肺炎疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾，勞工市場進一步急劇惡化。總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至3.6%及2.2%，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。

與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)合計的失業率急升至6.8%，為2009年8月至10月全球金融危機爆發後的最高水平；就業不足率急升至3.9%，為自2003年6月至8月受沙士沉重打擊後的高位。當中，餐飲服務活動業的情況極其嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至8.6%及5.4%。

同時，隨着建造活動顯著放緩，建造業的失業率及就業不足率分別急劇上升至8.5%及7.1%。運輸業及教育業的失業及就業不足情況亦明顯惡化。

展望未來，羅致光表示，勞工市場在短期內將繼續面對疫情對經濟衝擊所帶來的巨大壓力。政府會密切留意有關發展，包括各項紓緩措施的進展和成效。

總就業人數減少約4.88萬人，至372萬人；總勞動人口減少約2.08萬人，跌至388.22萬人。失業人數(不經季節性調整)增加約2.81萬人，至16.22萬人；就業不足人數增加2.37萬人，至8.28萬人。