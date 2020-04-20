香港財經 港股直擊

鑑於新型冠狀病毒疫情，中電控股(00002)宣布，將如期下月8日舉行2020股東周年大會，但會作出一系列的特別安排，將把親身在會場出席年會的股東人數限定為最多50人，出席的股東必須預先登記，獲接納能親身出席的股東將收到通知。

另外，中電將在年會會場實施安排，包括出席股東必須攜同及提交已填妥的健康和旅遊申報表；須即場進行體溫檢測。股東若有新冠病毒的症狀，將不可進入會場；中電不會向會場的股東贈送紀念品；及現場將不提供茶點。

中電強烈建議年長、身體虛弱或有潛在病患的股東，均不應親身出席年會。