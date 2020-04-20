熱門：

今日 12:20 香港財經 港股直擊

中電股東會出席人數限最多50人

鑑於新型冠狀病毒疫情，中電控股(00002)宣布，將如期下月8日舉行2020股東周年大會，但會作出一系列的特別安排，將把親身在會場出席年會的股東人數限定為最多50人，出席的股東必須預先登記，獲接納能親身出席的股東將收到通知。

另外，中電將在年會會場實施安排，包括出席股東必須攜同及提交已填妥的健康和旅遊申報表；須即場進行體溫檢測。股東若有新冠病毒的症狀，將不可進入會場；中電不會向會場的股東贈送紀念品；及現場將不提供茶點。

中電強烈建議年長、身體虛弱或有潛在病患的股東，均不應親身出席年會。

 

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads