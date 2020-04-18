國際財經 香港財經 中國財經 時事脈搏

高盛籲沽蘋果 料iPhone銷量挫36%

高盛唱淡蘋果公司，料2020年度上半年iPhone銷量挫24%，第3季跌36%。投資評級下調至「沽售」，目標價233美元。

聯儲局官員料美國經濟今年收縮5%



費城聯儲總裁哈克預期，受新冠肺炎疫情影響，美國今年經濟將收縮5%。紐約聯儲總裁威廉斯稱，今年內經濟不會恢復全力增長。

全球確診人數逾224萬 美國突破70萬



統計顯示，全球新冠肺炎確診人數超過224萬，其中，美國個案突破70萬，惟多個州府據報將公布放寬防疫，密歇根及多個州研究重啟經濟。紐約市長科莫稱，無法承受長期關閉經濟的後果，但當地每日入院人數維持2000人，仍屬偏高。英國新增847人死，仍接近單日最高水平。法國死亡總數近1.9萬人，當局稱疫情放緩。意大利新增575人不治，新增確診回落至3493人。

道指收市飆逾700點 納指本周漲超過6%



美國有望逐步重啟經濟，加上有治療新冠肺炎的藥物臨床測試見效，都牽動投資者樂觀情緒，美股三大指數周五齊高開，道指曾飆726點，收市仍漲704點或2.99%；標指升2.68%；納指高收1.38%。波音下周逐步恢復在華盛頓州的飛機生產，股價飆14.7%；雪佛龍和埃克森美孚分別彈10.3%和9%；摩通和美國運通回升8.7%和7.4%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國3月領先經濟指標跌至負6.7%，數字稍勝預測。2月下修至負0.2%。

￭ 美滙尾段跌0.3%，報99.72；美元兌日圓回吐0.35%，兌英鎊和歐羅回落0.4%和0.33%。

￭ 紐約期金收市挫1.9%，每盎斯報1698.8美元。

￭ 紐約5月期油曾瀉12.8%，收市仍插8.1%，每桶報18.27美元；布蘭特6月期油升0.9%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市升2.63%；英國及德國股市分別進賬2.82%及3.15%，法股漲3.42%。

￭ 世衞:抗體測試未能證實人體具免疫力或者沒有二次感染風險。

惠譽降渣打評級展望至負面



惠譽把渣打集團(02888)及渣打銀行的長期發行人違約評級確認為A及A+，展望下調至負面，生存能力評級確認為a。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24276點，較恒指收市低水104點。

￭ ADR港股比例指數報24361，較港低19點。

￭ 南豐牽頭發展的將軍澳LP6下周二(21日)恢復發售56個住宅單位。

￭ 亞洲速運(08620)下周一掛牌，交易資料顯示，暗盤價收報0.65元，較招股價升三成。

￭ 時捷(01184)擬分拆LED業務於GEM上市。

￭ 酷派(02369)以3.28億人民幣悉售深圳小額貸款股權。

￭ 華南城(01668)全年合約銷售按年減少7.92%。

￭ 盈信控股(00015)料全年轉錄得淨虧損。