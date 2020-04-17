香港財經

環聯宣布，委任Marie Claire Lim Moore為香港區行政總裁。她將在環聯亞洲區總裁Satish Pillai的帶領下負責香港公司業務，並向環聯香港董事局滙報。相關任命將於下周二(21日)生效。

加盟環聯之前，Marie Claire Lim Moore曾任職Visa香港、澳門和台灣地區的諮詢和分析部門主管，並曾在花旗集團工作15年。她同時是一名作家，並在「仁人家園」(Habitat for Humanity Hong Kong)擔任董事。