香港財經

駿隆集團執行董事王玉麟指出，首季約有30億元的強積金資金作出基金轉換，主要是由混合資產基金轉移至股票基金，主要是港股基金。他預期市場仍會波動，短期內基金轉換的趨勢將會持續。

他指出，資產主要在2月有22億元流向股票基金及8億元流向固定收益資產，估計是由於2月歐美股市表現欠佳，資產從混合資產基金轉移至股票基金，單月有31億元的資產流出，反映強積金計劃成員開始關心其強積金。雖然首季有約30億元的資金作基金轉換，屬歷史偏高水平，但只佔強積金資產的0.3%，意味大多數計劃成員仍未作出積極管理。

他指出，首季強積金總資產減少1000億元，至約8680億元，其中約700億元是投資損失所致。隨着4月市況有所改善，總資產可能回升至9000億元水平。

另外，該公司於本月14至15日政府的800億元保就業計劃進行網上調查，108位機構受訪者如人力資源人員，涉及僱員人數約5.2萬。

89%受訪者認為有關計劃可以幫助僱主，但其中69%認為某些僱主仍會實施裁員。76%受訪者會積極考慮申請該計劃，未來數月不會實施裁員計劃。至於該計劃會否影響削減成本的決定，有65%的受訪者表示暫不採取任何削減成本的措施，20%受訪者表示計劃會影響無薪假期的安排，王玉麟表示，此舉或因有政府的資助，故暫毋須放無薪假。