熱門：

今日 13:34 香港財經

駿隆:首季30億MPF資金作出基金轉換

放大圖片

駿隆集團執行董事王玉麟指出，首季約有30億元的強積金資金作出基金轉換，主要是由混合資產基金轉移至股票基金，主要是港股基金。他預期市場仍會波動，短期內基金轉換的趨勢將會持續。

他指出，資產主要在2月有22億元流向股票基金及8億元流向固定收益資產，估計是由於2月歐美股市表現欠佳，資產從混合資產基金轉移至股票基金，單月有31億元的資產流出，反映強積金計劃成員開始關心其強積金。雖然首季有約30億元的資金作基金轉換，屬歷史偏高水平，但只佔強積金資產的0.3%，意味大多數計劃成員仍未作出積極管理。

他指出，首季強積金總資產減少1000億元，至約8680億元，其中約700億元是投資損失所致。隨着4月市況有所改善，總資產可能回升至9000億元水平。

另外，該公司於本月14至15日政府的800億元保就業計劃進行網上調查，108位機構受訪者如人力資源人員，涉及僱員人數約5.2萬。

89%受訪者認為有關計劃可以幫助僱主，但其中69%認為某些僱主仍會實施裁員。76%受訪者會積極考慮申請該計劃，未來數月不會實施裁員計劃。至於該計劃會否影響削減成本的決定，有65%的受訪者表示暫不採取任何削減成本的措施，20%受訪者表示計劃會影響無薪假期的安排，王玉麟表示，此舉或因有政府的資助，故暫毋須放無薪假。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads