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今日 13:20 香港財經

駿隆:首季強積金人均蝕近2.6萬

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受新型冠狀病毒疫情蔓延影響，環球市場大幅波動，強積金回報亦因而受挫。駿隆公布，3月份駿隆強積金綜合指數下跌7.3%，年初至今下挫11.6%。3月強積金人均蝕15555元，首季人均蝕25983元。

首季本港強積金雖錄得大幅虧損，駿隆集團常務董事陳銳隆指出，4月份股票市場有所回升，至本月14日駿隆強積金綜合指數錄得3.6%的回報，儘管年初至4月14日仍有8.4%的虧損，但他表示，歐美疫情已見趨於平穩，及各央行的救市措施，預期4月及5月強積金表現均會回升，最快3至6個月強積金回報有機會重返正數，樂觀估計，全年或有1至2%的升幅。

港股表現方面，他認為行業性的表現有很大分別，如旅遊、零售相關的股份表現會較差、銀行股亦不會太好，因減息周期及預期銀行撥備會較高。但他表示，其他股份如阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)，以至醫藥股等表現理想。

他又指出，滙豐控股(00005)停派股息對強積金表現會有一定影響，因滙控佔恒指相當比重，被動式跟隨恒指的基金會受影響，年初至今港股基金的跌幅，估計約有3個百分點是受滙控股價的影響。

他認為，疫情最壞的情況可能已經出現，歐美疫情似趨平穩，高風險投資者可考慮分階段吸納股票，但要留意不同行業的反彈程度不同，低風險投資者可考慮債券基金，因為央行的救市措施，如美聯儲亦會購買低於投資級別的債券，變相「包底」，債券投資相對「穩陣」。

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