港股直擊 香港財經 即巿股評

uSMART友訊證券研究部總監陳偉聰認為，美國部署開封，加上兩會在即，港股有機會進一步反彈，惟油價低殘，國際政治風險增加，暫時25000已有阻力，短打可考慮航空股和賭業股。