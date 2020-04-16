香港財經

香港零售管理協會發布最新零售業調查，在疫情期間，有96%零售公司錄得虧損，其中有89%錄得嚴重虧損，較上次受社會事件的調查中，錄得57%的嚴重虧損為多。

按是次調查推算，在全港26萬從業員中，於2月至4月份間，被裁員工佔受訪公司總員工2%，累計會有5200名員工被裁，單是5月份推算有5200名員工被裁，即是在2月至5月期間，共有1.04萬名員工被裁。

是次調查於3月31日至4月9日期間進行，訪問了152間公司，涉及3345間店及5.9萬名從業員，而是次調查並未包括政府第二輪抗疫措施可能帶來的成效。

按公司無能力經營比例推算，協會料全港於5月至8月份或將有達6600間店舖結業，9月至12月份更可能多達8600間，即年底前會有1.52萬間零售結業，以全港6.2萬間零售計算，即4間有1間結業，零售業蕭條狀態嚴峻，業界亦看淡5、6月份零售市道。

協會指出，目前減租幅度不夠深，以及減租月份不夠長，再次對商舖業主作出減租呼籲，建議跟隨政府減租幅度至少寬減75%租金，並維持6個月以上；或可只按營業額抽成，維持至少六個月。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，現時零售商與地產商談減租時有非常大的困難，在出盡力與業主商量後，只有一至兩成的減幅，認為減幅最好達五成。她指出，會員與部分業主仍在談及3月至4月份減租，暫未收到有關5月及6月減租的資料。她指出，減租至少為期6個月，令零售商能繼續安心捱下去，除了減租外沒有一個方法能令零售商起死回生。對於政府推第二輪防疫保就業措施，她相信有助拖慢失業率上升。