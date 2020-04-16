即巿股評 港股直擊 香港財經

全球股市在長假期過後果真「復活」起來；美股更稱因疫情轉趨「穩定」，與3月低位相比，反彈超過三成；港股反彈幅度相對不及美股，高低位相比只有16%，可能是因為其跌幅較美股温和，所以回彈幅度亦比美股遜色。不過，筆者對於大市仍抱有戒心，因為全球疫情現時僅是稍趨緩和，並未找到秘方徹底治癒，而新加坡及日本疫情更突然出現「死灰復燃」跡象，各位不宜掉以輕心；加上大市到現水平，成交有明顯回落現象，投資者必須多加留意資金流向。

在疫市仍揮之不去下，部分新經濟概念股的反彈力則相當驚人，部分如平安好醫生(01833)、阿里健康(00241)及物管股雅生活(03319)和碧桂園服務(06098)等，反而創下52周新高；但筆者認為，在是次「戰疫」中，投資者的心態或有所改變，創新科技及行業獨特的股份，因沒有不良的往績，反而有「創新前景」的光環照耀，無論成交量及反彈力均配合，故此在「戰疫」中深受新一代投資者及基金追捧；相反，若投資者是次跌市中，仍沉醉於傳統股份，如滙控(00005)、中石油(00857)、中移動(00941)或一眾內銀股，或需給點耐性，這次反彈浪，忠粉們可能仍要「再坐一會」。

談回新股市場，沒有盈利的創新科技股康方生物-B(09926)，突然在疫市中受到追捧，筆者認為，根據往績顯示，同類的-B的創新科技股，在上市首天均有不俗的表現，如上月疫情最嚴重時招股，截至當日更出現抽飛的諾誠健華-B(09969)，以8.95元招股，誰不知在大市跌至體無完膚時，反而表現突出令人詫異，首天上市報9.4元，令一眾投資者大嘆「走寶」；故今次適逢在疫情暫時喘定下招股的康方生物，受追捧便變得理所當然，投資者若對現貨市場存有戒心，不妨跟走一轉。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗