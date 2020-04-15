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聯儲局褐皮書:美國經濟顯著收縮



美國聯儲局「褐皮書」稱，保持社交距離的防疫措施嚴重導致全國經濟收縮，企業表示前景極不確定，未來情況或惡化。亞特蘭大聯儲總裁認為，企業下個月面臨資金短缺生死考驗。疾控中心主任稱，20個州或5月1日重啟經濟。另外，中小企紓困計劃據報日內將耗盡3490億美元申請額。

紐約州強制民眾外出須配戴口罩



美國紐約州長科莫下令，民眾在公開場所須戴口罩；據Worldometers統計，全美新增27876人確診新冠肺炎，累積至逾64.1萬；死亡人數新增2395人，累積至28442人不治。英國新增761人死，增幅少於前一天，累積逾1.28萬人不治；確診新增4603人，累積至98476人。法國新增1438人亡，累積至17167人；新增確診4560人，累積至超過14.7萬人。西班牙和意大利確診分別累積至逾17.7萬人和16.5萬。全球則新增7472人去世，累積至超過13.4萬人；新增確診76195人，累積至逾207.4萬。

華爾街日報:中國正秘密進行小型核武試驗



報道引述美國國務院報告稱，中國正進行爆炸威力小的核武試驗，事件料加劇美中緊張關係。

零售跌幅史上最慘 道指收市挫逾400點

美國多個經濟數據錄得歷史性跌幅，投資者更擔心疫情影響，美股道指周三曾瀉716點，收市仍挫445點或1.86%。標指及納指分別跌2.20%及1.44%。美銀和花旗盈利大降，股價分別下滑6.49%和5.64%；串流視頻服務商Netflix創新高，上揚3.19%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部3月零售銷售按月大減8.7%，創有紀錄最大跌幅。紐約聯儲製造業指數4月跌至負78.2，創新低；工業生產跌5.4%，為1946年後最大跌幅。NAHB樓市信心指數4月跌42點，是有紀錄最大單月跌幅。

￭ 房利美預期，美國今年房屋銷售大跌近15%。

￭ 首季盈利：花旗按年減少46.45%；高盛跌48.53%；美銀挫48.45%。

￭ 蘋果推出廉價版iPhone SE，售價3399元起。

￭ 美國財政部：截至2月底中國增持美國國債137億美元，總額1.1萬億。

￭ 橋水創辦人達里奧稱「瘋子」才持有美債：已出現負利率，當局又準備大印鈔票。

￭ 加拿大央行維持利率0.25厘不變，警告經濟表現或遠差過預期。

￭ 美滙受避險支持尾段升0.67%，報99.55。美元兌日圓升0.25%；兌歐羅升0.61%。英鎊兌美元挫0.74%。

￭ 獲利回吐推低金價，紐約期金收市跌1.6%，每盎斯報1740.2美元。

￭ 布蘭特期油先揚後挫，一度下滑8.2%，收市仍挫6.6%；紐約期油反覆跌1.2%。

￭ 德國延長保持社交距離措施至5月3日，部分商店下周一重開。

￭ 泛歐Stoxx 600收市跌3.25%，德國挫3.9%，英、法股分別跌3.34%、3.76%。

￭ 中國官員據報1月14日已知新冠疫情嚴重，直到1月20日習近平才公開談疫情。



美聯:私樓呎租連跌8個月 創近3年新低



美聯統計，以實用面積計算，3月私人住宅平均呎租報約35.11元，按月跌0.8%，較去年7月高位累跌約8.4%，創近3年新低。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24014點，較昨日恒指收市低水131點。

￭ ADR港股比例指數報23937，較港低208點。

￭ 小米(01810)周三場內回購2386萬股，涉資近2.5億元。

￭ 中集(02039)預期首季虧損6億至8億人民幣。

￭ 上海電氣(02727)3.18億歐羅向控股股東售安薩爾多40%股權。