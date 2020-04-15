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今日 18:11 香港財經

港第三間虛擬保險公司獲快速通道授權

保險業監管局宣布，向第三間虛擬保險公司發出快速通道授權。該公司為一間科技初創企業，擁有自行研發的系統，能把由顧客開戶至償付申索的整個保險業務流程自動化。

這間新的保險公司會首先推出寵物保險，之後逐步提供醫療保險，以及針對中小型企業的網絡保險。該公司將重點建立夥伴關係和生態圈，與其他在價值鏈上的服務提供者產生協同效應，以創造更多商機。

保監局行政總監張雲正表示，隨着三間虛擬保險公司加入市場，當中兩間銷售非人壽保險，一間銷售人壽保險，看到保險科技領域更具活力，而且愈趨多元化。

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