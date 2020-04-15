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IMF料今年全球經濟縮3% 中國增1.2%



IMF報告稱，新冠病毒疫情導致經濟停擺，料全球經濟今年萎縮3%，為「大蕭條」以來最嚴重；中國料增長1.2%。IMF另外稱，接獲100個國家尋求抗疫紓困援助。

儲局官員:美國失業率或升至近20%



里士滿聯儲銀行總裁Thomas Barkin估計，美國失業率或升至近20%。高盛估計，第二季GDP按年收縮11%，年率化按季收縮35%，失業率15%。

特朗普:美國停止撥款資助世衞



美國總統特朗普稱，已經指示華府官員，將暫停向世衞提供撥款資助。他早前批評世衞處理疫情時「以中國為中心」。

法國肺炎死亡人數突破1.5萬 單日升幅擴大



Worldometers統計，全球確診新冠肺炎病例累積至199.1萬人，有逾12.6萬人死；美國累積確診逾61.1萬人，死超過2.5萬人；衞生官員稱，5月1日重啟經濟的目標過於樂觀。法國表示，死亡人數新增762人，累積逾1.5萬；確診累積至超過14.3萬人。意大利新增602人死，新增確診2972人，是3月13日以來最少。

道指收市漲逾500點 亞馬遜創新高



美國多個州份有意重啟經濟，投資者對疫情感樂觀，道指周二曾飆649點，收市仍漲558點或2.39%。標指也升3.06%。納指彈3.95%。社交隔離措施令網購需求大增，亞馬遜創下盤中及收市歷史新高，高收5.28%，市值膨脹至1.137萬億美元。

外圍焦點簡訊

￭ 美國進口價格3月再跌2.3%，為2015年1月以來最大降幅。

￭ 前總統奧巴馬支持拜登成為民主黨總統候選人。

￭ 美國財政部據報與航空企業達成協議，涉及250億美元薪酬支援計劃。IATA料全球航空業因疫情損失3140億美元。

￭ 摩通首季盈利按年跌68.79%；每股賺0.78美元，預期1.84美元。

￭ 富國銀行首季盈利按年跌88.91%，每股盈利遜預期。

￭ 強生首季盈利按年升54.6%，每股盈利勝預期。

￭ 波音首季交付50架商用飛機，較去年同期149架減少。

￭ 美元兌日圓尾段跌0.5%；兌歐羅挫0.68%。美滙指數回落0.48%，報98.87。

￭ 紐約期金曾升1.55%，收市升0.4%，每盎斯報1768.9美元，為7年最高。

￭ OPEC+減產規模難填補需求下跌缺口，紐約期油收市跌10.3%，險守20美元關；布蘭特期油挫6.7%。

￭ 英國預算辦據報估計疫情令第二季經濟收縮逾35%。

￭ 德國股市高收1.25%，法股升0.38%，英股跌0.88%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24508點，較昨日恒指收市高水73點。

￭ ADR港股比例指數報24478點，較港收市高43點。

￭ 中信証券(06030)與中信建投証券(06066)分別稱雙方未有合併訊息。

￭ 小米(01810)周二場內回購2455萬股，每股介乎10.12至10.2元。

￭ 亞信科技(01675)向中移動(00941)全資附屬配售1.82億新股，集資約13.85億元。

￭ 海信家電(00921)全年淨利潤按年增30.22%，末期息39.5分人民幣。

￭ 山東墨龍(00568)料首季轉虧6500萬至8000萬人民幣。