國際財經 香港財經 中國財經 時事脈搏

美國逾2.3萬人死於肺炎 9個州研究重啟經濟



美國東西岸合共9個州包括紐約、加州和華盛頓州研究重啟經濟；全美死於新冠肺炎人數則突破2.3萬人，確診增至近57萬人；不過周日新增死亡1513人，為4月6日以來最少。英國死亡11329人，首相府據報周四將延長全國封鎖至5月7日。法國死亡14967人，確診98076人，總統馬克龍延長全國封鎖至5月11日。

世衞:肺炎康復者能否避免二次感染 仍屬未知數



世衞稱，新冠肺炎康復者之中，並非人人都有抗體避免二次感染。分析稱，英國官員的「群體免疫力」說法成疑。

防疫產品因質量遭退貨 商務部取消兩企業出口



商務部首次取消企業的防疫物資出口，指其產品多次被外商退貨，破壞國家形象，涉及兩間企業來自深圳及北京。

道指收市插逾300點 Netflix帶領納指倒升



新冠肺炎疫情籠罩下，美國企業首季業績期周二展開，福特汽車撤回今年指引，料首季按年轉蝕6億美元，市場憂慮大型企業前景惡化，道指輕微低開後早段挫624點；其後輾轉收窄跌幅，收市挫328點或1.39%；標指跌1.01%；納指尾段走高倒升0.48%，Netflix攀升7%；Caterpillar挫8.6%；福特下滑3.9%。

外圍焦點簡訊

￭ 特朗普：什麼時候重啟美國經濟是他的決定，不是各州州長決定。

￭ 白宮否認特朗普擬革除傳染病研究所主任福西(Anthony Fauci)職務。

￭ 美國團體估計，2020年度財赤達3.8萬億美元，按年增近四倍。

￭ 儲局副主席克拉里達：局方擁有使美國避免陷通縮陷阱工具。

￭ 停泊關島的羅斯福號航母，艦上一名確診士兵不治。

￭ 美國稅局：政府抗疫援助計劃首批現金支票已交到部分國民手上。

￭ J.C. Penney據報研究重組逾40億美元債務。

￭ 日圓有避險需求支持，尾段兌美元升0.55%；歐羅跌0.25%；英鎊升0.47%。美滙指數靠穩報99.49。

￭ 紐約期金先跌後升0.5%，收市報每盎斯1761.4美元。

￭ 紐約5月期油曾彈8.7%，收市倒跌1.5%；布蘭特6月期油一度漲7%，收市僅升0.8%。

￭ 軟銀集團料財年錄經營虧損1.35萬億日圓。

負壓病房事故 涉44名確診病人



瑪嘉烈醫院表示，周一下午發生的負壓病房設施故障中，涉及69名病人，包括44名新冠病毒確診患者，其餘病人包括懷疑個案及其他傳染疾病病人。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報24072點，較港上周四收市低228點。

￭ 截至上午5時19分，港股「黑期」升211點，較現貨低水124點。

￭ 比亞迪股份(01211)料首季盈利按年跌79.99%至93.33%。

￭ 五礦資源(01208)：受秘魯封城影響，撤回當地Las Bambas礦山全年生產指標。