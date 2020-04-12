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商務及經濟發展局局長邱騰華在一個電視節目表示，第二輪防疫抗疫基金中，擁有強積金戶口的僱員可以受惠，部分受影響行業亦獲發資助，相信涵蓋的網絡是最大。邱騰華稱，難以用一種方式滿足所有人，若有人在多方面措施都未能受惠因而失業，在綜援方面能夠保障他們。

他指出，本港以服務業為主，人手是最重要的資產，因此政府推出的1375億元第二輪防疫抗疫基金，着重如何幫企業「保就業」，近期亦正就計劃詳情諮詢業界。

邱騰華又指，首輪抗疫基金推出時，旅行社及賓館這類有註冊制度的行業，大約在2至3星期內能獲得資助，在今次第二輪基金中，例如有旅遊領隊是自由作業，需要業界提供證明，政府將與旅議會合作，核對資料；至於戲院或創意產業，由於對象清晰，相信很快可以獲得資助。

他不認為當局支援來得慢，強調過去數月無停過，否則倒閉商戶更多。

被問到商舖租金被指減得少，有否考慮用扣稅等方式吸引業主減租，邱騰華回應表示，政府不能代替業主或者硬性規定業主要減租，若只將某部分責任或負擔轉嫁予另一方，例如轉嫁政府，但「條數仍在」，大家共度困難時要負擔一部分，互相幫助。

邱騰華估計，商界要面對漫長冬天，至於會否有第三輪援助，政府財力又能否承擔，他就指會觀察情況，但強調都要平衡政府財政穩健，確保能應付外圍經濟的風險。