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張建宗冀議員盡早通過1375億次輪抗疫基金

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政務司司長張建宗發表網誌，指新型冠狀病毒疫情正災難性地衝擊本港經濟民生，各行各業經營困難，預期會出現減薪潮、裁員潮及倒閉潮，立法會財務委員會將於本周五(17日)審批日前公布推出逾1375億元的第二輪「防疫抗疫基金」撥款，他會聯同12位司局長出席，懇請議員本着「急市民之所急」的出發點，以整體社會利益為重，盡早通過撥款。

張建宗表示，為全面支援企業經營、保障市民就業，政府大刀闊斧、果敢並迅速推出力度強、範圍廣和具針對性的紓困措施，並動用本港積存多年的財政儲備，緩解市民及企業的燃眉之急，積極回應這股「疫風」帶來的嚴峻挑戰。

他指出，新一輪紓困措施的開支總額為1375億元，連同首輪「防疫抗疫基金」的300億元撥款，再加上《財政預算案》紓困措施所涉及的1200億元，政府為市民和企業紓困的財政承擔總額達2875億元，佔本地生產總值10%。連月來，政府推出多輪的紓困措施，為本港歷來最大規模和最大膽的施政措施，導致龐大的財赤金額，但現時情況特殊，且香港根基穩固，公共財政仍然穩健。

他又指，香港現正處於困難時期，正是善用儲備的時刻。作為負責任的政府，會以民為先，但在聚焦支援企業、紓解民困的同時，政府不會讓香港出現財政危機，亦會繼續推動香港的長遠發展，制定更針對性與前瞻性的策略，為其後的經濟復甦鋪路，香港才能脫穎而出。

 

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