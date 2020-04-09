今日 03:24
香港財經
港股直擊
夜市期指收報24231點，升22點，較昨日恒指收市24300點，低水69點，成交34811張。
夜市國指期貨收報9767點，較昨日國指收市低水44點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
失業添660萬人 儲局18萬億救急
今日信報
特首引《緊急法》實施禁蒙面合憲
標指極速「熊轉牛」 經濟創傷未盡顯
信析
｜
今日信報
告別熊BB 第二注更狠
畢老林
｜
今日信報
儲局無限QE 美股勿過分看淡
呂梓毅
｜
今日信報
How coronavirus could change business and society
Bernard Chan｜ EJ Insight
抗疫日記
謝彩雲中醫師｜ 信健康
憧憬疫情見頂 尋市底跡象
梁振輝
｜
財富管理
黃埔小巴營運商突結業並遣散所有員工
時事脈搏 ｜ 昨日 17:01
政府部分上訴得直 非法集結下蒙面屬違法
時事脈搏 ｜ 昨日 16:07
周大福上季港澳區同店銷售跌65%
重要通告 ｜ 昨日 17:08
聯儲局推2.3萬億美元援助措施
國際財經 ｜ 昨日 21:09
【信報短評】桑德斯退選 特朗普最大敵人非拜登
時事脈搏 ｜ 昨日 22:15
【北水手影】淨走5.7億逾半年最高 撤出科技股
港股直擊 ｜ 昨日 18:21
聯儲局再出招 道指漲逾500點
國際財經 ｜ 昨日 22:03
港股全周飆1064點 聚焦油組會議
港股直擊 ｜ 昨日 17:23
二手樓價指數連跌兩周
地產新聞 ｜ 昨日 16:12
華為港開售新手機 售價4988元起
香港財經 ｜ 昨日 17:08
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞