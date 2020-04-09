即巿股評 港股直擊 香港財經

踏入4月，港股的波幅顯然變得不穏，而成交亦顯然出現萎縮，本周成交更多次不足一千億，投資者變得審慎及缺乏方向；筆者相信，此情況屬正常，因為畢竟全球股市在3月出現前所未見的「波動」，各國投資者每天也在膽戰心驚的情況下觀看股市「高台跳水」表演，全無方向可言。

而投資者現正趁着全球政府相繼「泵水」的情況下，加上內地疫情已逐步受控，武漢亦已解封，又相繼傳出意大利快將「解封」、全球疫情變得緩和等消息，刺激美股折然重返近23000水平。港股除受惠美股上揚的帶動外，更因中國「降準」刺激A股上升，驅使港股反彈至直逼24000水平；惟反觀當港股達此水平後，投資者反而變得「穏陣」，因為畢竟香港的經濟環境已嚴重受損，所以港股的形勢變得「脆弱」，市場遇有「風吹草動」，波幅會較其他市場為大。

再者，臨近復活節長假期，投資者擔心若在假期時市場上有任何變故，或再有疫情新發展，便會「走唔切」，所以投資者寧願「買少鋪」，都不願被困，形成大市偏靜實屬正常。筆者認為，現行投資者可先視23200為支持位，但大市過24200點相信可能會有沽盤湧現，建議繼續以強勢波幅股作短炒目標，雅生活(03319)近期強勢，業績表現超卓，更有股息支持，是「進可攻退可守」之選。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗