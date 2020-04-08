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行政長官林鄭月娥公布第二輪「防疫抗疫基金」的詳情，涉及1375億元，強調政府推出的措施簡單易明、容易申請，涵蓋範圍廣泛，並為特定行業加強援助。

新措施包括推出800億元「保就業」，為僱主提供工資五成的工資補貼，每名僱員上限9000元，為期6個月，預計第一期不遲於6月發放，獲資助的僱主要承諾不裁員，如裁員，政府便會收回金額，甚至附加費用，預計約150萬僱員受惠。

政府亦會向強積金不涵蓋的飲食、建造、運輸業僱主提供支援，向自僱強積金供款人士提供一筆過資助，亦會放寬綜援資產上限，協助失業人士，為期半年。

開創就業職位方面，林鄭月娥表示，未來兩年在公私營界別創造3萬個、總值60億元的有時限職位，約為12個月，預計在2020至21年度聘請約1萬個公務員職位及約5000名青年實習生，為推動經濟在疫情後復甦鋪路，推出8億元工作提升項目。

第二輪防疫抗疫基金亦將會提供16個支援項目，預期動用210億元，惠及補習社、中小型交易所參加者及證監會持牌人等，以及11類被下令關閉的行業。

優化中小企融資擔保計劃，提高每家企業的最高貸款額，八成信貸擔保額由1500萬元提高至1800萬元，九成信貸擔保，由600萬元提高至800萬元，百分百信貸擔保金額，由200萬元，提高至400萬元。中小企貸款擔保計劃承擔額會增至1830億元，以應付企業大量需求，其中八成和九成的擔保計劃，會提供3厘特惠利息。

此外，本年4至6月繳交薪俸稅、個人入息課稅及利得稅自動延期3個月，而未來3年所有醫護註冊登記費獲豁免，非住宅用戶水費及排污費寬減措施再延長4個月。

當局又要求港鐵7月1日起，減兩成車費，為期6個月，一半損失由政府負擔，而公共交通費用補貼計劃的補貼門檻，由400元降至200元。

林鄭月娥又宣布願意和需要共渡時艱，她和各司局長及特首辦主任，未來12個月會減薪一成。

她表示，今日宣布的整套措施開支總額總為1375億元，包括防疫抗疫基金要注入1095億元，信貸保證計劃要注入117億元，綜援額外開支32億元。

林鄭月娥強調，在短短個多月，特區政府為市民和企業紓困總數達2875億元，佔GDP約10%，會令今個財政赤字增至9.5%，但鑑於疫情帶來近乎災難性影響，政府必須大幅動用積存多年的財政儲備協助企業和市民，有信心香港難夠渡過難關。