香港財經

證監會、港交所及證券登記公司總會就在香港實施無紙證券市場的建議運作模式，聯合發表諮詢總結。

從諮詢中收到的意見顯示，有關建議獲得大力支持。建議的運作模式將使證券能以較現時更具效率和成本效益的方式轉入及轉出結算及交收系統；釋除關於交收效率被削弱及對市場參與者的資金需求帶來潛在影響的疑慮；及為市場帶來較少的干擾和成本，因為該模式是構建於現有的程序、運作流程和基礎設施。

證監會、港交所及證券登記公司總會將進一步發展該模式及支持該模式的監管框架，以期自2022年起實施無紙證券市場制度。