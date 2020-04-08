香港財經

近數月內，香港經濟受中美貿易談判和社會事件的影響，以及新型冠狀病毒疫情帶來的不確定性，表現較為波動。不過，金融發展局指出，香港在金融服務範疇仍保持制度優勢，其中包括穩站全球離岸人民幣金融樞紐的領先地位，相信在短期衝擊穩定之後，今年仍是值得期盼的一年，並認為香港的人民幣市場無論在交易、投資和存款等各方面，對各類型市場參與者仍然吸引。

去年經香港銀行處理的人民幣貿易結算額持續大幅增長至5.38萬億元人民幣，佔2019年跨境貿易人民幣結算業務總額的89%。另外，截至今年3月，滬港股票市場和深港股票市場的北向交易成交金額，累積達約21萬億元人民幣。這類兩地股票市場的合作計劃促進跨境投資流量，令香港擔當中國金融窗口的地位更加鞏固。

與此同時，香港去年人民幣即時支付結算系統錄得的每日平均交易金額達1.1萬億元人民幣，較2014年上升55%，而在2019年底，香港的人民幣資金池規模達6580億元人民幣；人民銀行發表的2019年人民幣國際化報告亦指出，香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，佔接近一半的全球離岸人民幣資金規模。

金發局指出，一直以來，香港的人民幣金融生態維持可靠穩健，未來香港可繼續努力完善人民幣市場的功能，探索在投資、風險管理、支付、現金管理等方面的進一步發展空間。香港作為全球領先的離岸人民幣業務樞紐，加上連通大灣區的高速協同發展，彼此相輔相成，有信心未來香港於此大有可為。