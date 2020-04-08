熱門：

今日 17:26 香港財經

金發局:港離岸人民幣業務地位仍穩健

放大圖片

近數月內，香港經濟受中美貿易談判和社會事件的影響，以及新型冠狀病毒疫情帶來的不確定性，表現較為波動。不過，金融發展局指出，香港在金融服務範疇仍保持制度優勢，其中包括穩站全球離岸人民幣金融樞紐的領先地位，相信在短期衝擊穩定之後，今年仍是值得期盼的一年，並認為香港的人民幣市場無論在交易、投資和存款等各方面，對各類型市場參與者仍然吸引。

去年經香港銀行處理的人民幣貿易結算額持續大幅增長至5.38萬億元人民幣，佔2019年跨境貿易人民幣結算業務總額的89%。另外，截至今年3月，滬港股票市場和深港股票市場的北向交易成交金額，累積達約21萬億元人民幣。這類兩地股票市場的合作計劃促進跨境投資流量，令香港擔當中國金融窗口的地位更加鞏固。

與此同時，香港去年人民幣即時支付結算系統錄得的每日平均交易金額達1.1萬億元人民幣，較2014年上升55%，而在2019年底，香港的人民幣資金池規模達6580億元人民幣；人民銀行發表的2019年人民幣國際化報告亦指出，香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，佔接近一半的全球離岸人民幣資金規模。

金發局指出，一直以來，香港的人民幣金融生態維持可靠穩健，未來香港可繼續努力完善人民幣市場的功能，探索在投資、風險管理、支付、現金管理等方面的進一步發展空間。香港作為全球領先的離岸人民幣業務樞紐，加上連通大灣區的高速協同發展，彼此相輔相成，有信心未來香港於此大有可為。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads