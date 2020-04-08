香港財經

城市大學公布，今年第一季度的兩岸及港澳消費者信心指數結果，香港消費者整體指數錄得55.3，按季下降19.5%，按年大幅下降31.7%，是從2008年第三季度指數開發以來第二低水平，接近去年第三季度錄得的最低水平52.8。所有分指數均在65分或以下，顯示港人仍然對各個範疇均欠缺信心。

消費者信心指數在四方面顯著下降，包括投資股票、物價狀況、生活(消費)狀況和就業狀況。港人對投資股票整體信心指數為50，按年大跌37.3%，按季顯著下降25.7%。對未來三個月狀況的信心指數為51.1，按季下降24.9%。

港人對物價狀況的整體信心指數為58.6，按年下降15.9%，按季下降23.1%。對目前物價狀況的信心指數為47.3，按季下降25.5%；對未來3個月的物價信心指數為66.1，按季下降22%。

香港消費者對生活(消費)狀況的整體分指數為65.5，按年大跌31.7%，按季下降21.6%。對目前狀況的信心指數為62.8，按季下降30.5%。對未來3個月生活狀況的信心分指數為67.3，按季下降14.7%，顯示市民對預期生活狀況仍未能回復信心。

對就業狀況的整體信心指數錄得53.3，按年跌42%，按季跌20.7%。對目前就業狀況的信心指數為50，按季跌25.8%；對未來3個月的就業信心指數為55.5，按季跌17.3%，顯示顯示港人對預期就業狀況持續擔憂。

對經濟發展方面的指數為55.8，按年下跌39 %，按季下降14.5%。對未來3個月經濟發展的信心指數為56.4，按季下跌16.7%，反映消費者對本港的經濟發展狀況相當擔憂。

港人對購買房屋一直最欠缺信心，本季度指數為48.8，按年下跌15%，按季下降7%。對未來3個月購買房屋的信心分指數為48.3，按季下降11.4%。