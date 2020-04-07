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今日 17:00 港股直擊 香港財經

晨星:濠賭股估值已相當吸引

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今年首季度資產市場受疫情影響而大幅波動，投資研究機構晨星(Morningstar)指，未來港股將相當視乎疫情發展及經濟數據而波動，雖然難以預計股市何時見底，但晨星認為，澳門濠賭股估值已經相當吸引，長線投資者可研究優質而資產負債表強勁公司，相信未來旅遊限制完結後會有不俗回報。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，疫情對經濟打擊難以在短期內消除，預期中國經濟要在今年第四季才會復甦，全年計，GDP估計將為負2.4%，而撇除疫情因素，晨星原預期中國今年可見4.7%的增長。

股市方面，晨星高級股票分析員胡啟泰說，疫情持續擴散的情況下，旅遊及消費相關股份會較受影響，而與經濟周期表現關連性大的銀行業亦會受累，預期首季度業績會有所反映，屆時股價亦可能會有波動。

他續指，銀行板塊未來資產質素會面臨轉差的壓力，不良貸款現升幅，但香港銀行業仍有不俗的資本水平，即使盈利表現欠佳，相信亦可繼續派息，監管限制派息的風險，遠低歐洲及英國銀行業。

長遠而言，胡啟泰稱，現階段難估算大市何時見底，而優質兼有強勁資產負債表公司抗跌力會較強。股票分析員譚綺蘅補充指，濠賭股現時估值已較其他板塊吸引，待未來旅遊限制完結，長線投資者可考慮吸納。

另外，新股市場同樣受市況差造成打擊，胡啟泰認為，不少美國公司均表態有意回港上市，相信投資信心回復後可對香港新股市場增加動力。

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