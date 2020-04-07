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今日 16:52 香港財經

調查:零售地產業高管料今年削減人手

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畢馬威發表《2020年香港高管人員薪酬展望》調查報告，稱創新及科技行業52%受訪者今年增聘人手的意願強烈，而零售市場和地產業則分別有41%和27%的受訪者預測今年會削減人手；金融服務、專業服務及公營界別的增聘意願相對穩定。

是次調查訪問了569位企業高級管理人員的意見，當中497名受訪者在香港工作，調查於農曆新年前完成，故未完全計及新冠肺炎疫情爆發的影響。

今年調查結果顯示，求職人士更着重下一份工作能否帶來更大的「工作安全感」，由去年的19%升至今年的21%；對「工作負擔及壓力」的關注，由去年的26%下降至22%；「靈活工作模式及平衡工作與生活」，由去年的35%下降至30%。

畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信表示，該結果反映，部分求職者今年在求職風險方面偏向保守，更追求工作的安全感，隨着疫情對經濟的影響持續浮現，相信求職者這方面的取態將更明顯。

30%的受訪者指在2019年轉換了新工作。根據去年調查，有71%的受訪者期望轉職時薪酬能提升20%或以上，惟實際上只有32%的受訪者在去年轉職時獲得此加薪幅度。

至於去年未有轉工的受訪者，當中兩成受訪者表示年內不獲加薪，44%稱獲加薪3%至5%；而專業服務業中的46%受訪者表示獲加薪超過10%。

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