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今日 15:07 香港財經

滙豐擴滙財智富服務為尚玉客戶提供分析

滙豐宣布，擴展「滙財智富服務」至更多資產類別，包括單位信託基金、債券、股票、外匯、現金及定期存款，為滙豐尚玉客戶提供與機構投資者同級的精密風險分析。

「滙財智富服務」於去年推出，採用「阿拉丁財富」技術為滙豐尚玉客戶分析單位信託基金組合。現時，「滙財智富服務」已拓展至一般多元化投資組合中的主要資產類別，並設有模擬情境分析及壓力測試。

為配合富裕客戶群對財富管理服務的殷切需求，滙豐早前於九龍塘又一城及尖沙咀海洋中心開設兩間全新的滙豐尚玉中心。

 

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