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全球逾7.45萬人死於新肺炎 美國超越一萬



據Worldometers統計，全球總共有多於7.45萬人死於新冠肺炎；其中美國總死亡人數超過一萬。此外，世衞官員稱，新冠病毒感染者在出現病徵前約1日至3日，在無徵狀情況下已具備傳播能力。

英國首相約翰遜病情突惡化 送入深切治療部搶救



英國首相約翰遜感染新型冠狀病毒入院後，突然傳出病情惡化，政府周一發表聲明稱，約翰遜須送入深切治療部救治；據報他須使用呼吸機，職務由外相藍韜文暫代。

摩通CEO警告將出現類似2008年經濟衰退



摩通行政總裁戴蒙據報預計，疫情將引起重大經濟衰退等後果，與2008年幾乎令美國金融體系崩潰的危機類似。另外，聯儲局前主席耶倫稱，美國經濟現時已衰退約三成，失業率高達13%。

美股尾段再發力 道指收市飆逾1600點



多個新冠肺炎疫情重災區的死亡率呈現放緩，帶動美股道指尾段最多飆1730點，收市仍漲1627點或7.73%；標指上升7.03%；納指上揚7.33%。波音股價攀升逾19%，雷神漲15%，美國運通升近14%，蘋果都進賬8.72%。

外圍焦點簡訊

￭ 美滙指數尾段漲0.19%，報100.77。美元兌日圓升0.61%；約翰遜病情惡化，消息拖累英鎊兌美元由升轉跌0.2%。

￭ 紐約期金升2.9%，每盎斯收報1693.9美元。

￭ 俄羅斯主權財富基金RDIF高層透露，俄國與沙地阿拉伯很快可就石油減產達成共識；OPEC+消息稱要求美國也參與減產。

￭ 國際油價一度倒升，其後很快回落，布蘭特期油收市跌3.1%，每桶報33.05美元，紐約期油挫8%。

￭ 歐央行上周投入340億歐羅買債，挽救經濟免受疫情打擊。

￭ 德國股市收升5.77%，法國高收4.61%，英國漲3.08%。

￭ 日本首相安倍晉三：最快周二正式在7個縣市頒緊急狀態。

￭ 泰國民航局：禁止所有民航航班入境措施延至本月18日。

首季中環甲廈價格跌11.5%



第一太平戴維斯指出，今年第一季中環甲級寫字樓平均價格跌幅最大，達11.5%；全港整體市場的跌幅為4.1%；黃金地段街舖價格則跌6.5%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23966點，較昨日恒指收市高水217點。

￭ ADR港股比例指數報23958點，較港收市高208點。

￭ 安信信貸據報考慮賣盤，目標估值5億至10億美元。

￭ 南岸集團(00577)本月1日再遭銀行要求償還4.7億元，涉及的所有要求還款總額為29.51億元。

￭ 高銀金融(00530)接受有條件要約，涉全面收購旗下持有啟德跑道區4B區4號住宅地皮的間接全資附屬。

￭ 耀才證券金融(01428)料全年盈利增7.26%。

￭ 新地(00016)：商場商戶在3月按個別行業及商戶實際情況寛減租金。

￭ 新地(00016)屯門御半山II期原價加推六號價單共107伙。

￭ 警方：周一下午有9男4女涉嫌違反限聚令被票控。

￭ 港府延長限制所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港，或在抵港前14天曾經到過任何海外國家或地區的非香港居民入境的安排，香港國際機場續停止一切轉機服務，直至另行通告。