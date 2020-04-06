香港財經

去年下半年社會運動，以至今年首季的新型肺炎疫情擴散，中銀人壽均繼續錄得增長，執行總裁鄧子平表示，今年首三個月新造保費有雙位數升幅，除因為公司將更多產品放上網上銷售平台外，保監早前放寬部分產品可作遙距銷售亦有幫助。

至於去年銷售，鄧子平透露，去年第三季度銷售按年升200%，第四季度亦有17.2%的新造保費增長，較市場同期的跌17%和跌46%好，因為公司期間推出個別產品如萬用壽險銷情佳，而可扣稅年金(QDAP)亦有助期內銷情。他補充，中銀人壽非本地客佔比僅約11%，社會運動對公司影響相對輕微。

去年全年計，中銀人壽壽險新造保費按年升49%，至138億元，首次突破百億元大關，市場排名第五。鄧子平表示，人民幣保險銷售保費則達36億元，連續10年市場排名第一，市佔率達70%，而QDAP至3月底亦賣出3.5萬張，同為市場最多。

展望今年，鄧子平稱，資本市場波動，令保險公司的資產負債表受影響，特別是利率下行，令險企債券投資回報受壓，幸中銀人壽早前推出產品已大致完成資產負債匹配，短期內回報料可企穩，未來產品設計則要盡量平衡風險，趁部分信用債價偏低時吸納，希望日後可維持產品有較高回報。

另外，中銀人壽去年代理人團隊規模達770人，今年希望繼續增聘，速度料維持過去數年平均數，期望未來可盡快按業務增長，令團隊規模擴大至破千人。